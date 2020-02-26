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Точный прогноз погоды: почти весна и возможные осадки

© CC BY-SA 2.0 / Tim Griffin / Afternoon Hail Storm - 08
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1028)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200226/29323587/tochnyy-prognoz-pogody-dozhdlivoe-okonchanie-rabochey-nedeli.html

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КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. В среду, 26 февраля, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +12 до +15 градусов по Цельсию, а ночью - от 0 до +3 градусов.

Ветер — южный. Его скорость составит от 2 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - пониженное.

Рассвет в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
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В четверг, 27 февраля, ожидается +9, +12. А в пятницу будет от +7 до +10. В эти два дня прогнозируются дожди.

В выходные, в субботу и воскресенье, температура воздуха составит +5, +9 в дневные часы, а ночью от -5 до 0 градусов по Цельсию.

Народные приметы

Отмечают, что на Мартынов день становится заметно теплее, и в воздухе пахнет весной. Обращают внимание и на погодные явления, стараются понять, чего ждать в самое ближайшее время. Большинство примет 26 февраля имеет практическое значение: можно предсказать не только погоду, но и ход земледельческих работ, понять, какие действий лучше не совершать.

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В православной церкви 26 февраля – день святого Мартына, которому молятся об усмирении блудных страстей, защите от искушений и плотских соблазнов. Кроме того, в этот день свои именины отмечают Иван, Светлана, Ирина, Василий, Владимир, Гавриил, Зоя, Николай, Павел.

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Тема:
Погода в Молдове (1028)

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