Точный прогноз погоды: почти весна и возможные осадки

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КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. В среду, 26 февраля, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +12 до +15 градусов по Цельсию, а ночью - от 0 до +3 градусов.

Ветер — южный. Его скорость составит от 2 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - пониженное.

В четверг, 27 февраля, ожидается +9, +12. А в пятницу будет от +7 до +10. В эти два дня прогнозируются дожди.

В выходные, в субботу и воскресенье, температура воздуха составит +5, +9 в дневные часы, а ночью от -5 до 0 градусов по Цельсию.

Народные приметы

Отмечают, что на Мартынов день становится заметно теплее, и в воздухе пахнет весной. Обращают внимание и на погодные явления, стараются понять, чего ждать в самое ближайшее время. Большинство примет 26 февраля имеет практическое значение: можно предсказать не только погоду, но и ход земледельческих работ, понять, какие действий лучше не совершать.

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В православной церкви 26 февраля – день святого Мартына, которому молятся об усмирении блудных страстей, защите от искушений и плотских соблазнов. Кроме того, в этот день свои именины отмечают Иван, Светлана, Ирина, Василий, Владимир, Гавриил, Зоя, Николай, Павел.

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