Погодные рекорды Молдовы 27 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 26 февраля на территории Молдовы зарегистрировали ровно 25 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы. По информации синоптиков, в этот день в 1995 году воздух прогрелся до +21,5 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 27 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1901 году. В этот день столбики термометров показали -17 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 38,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK