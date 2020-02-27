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Колли играет с тарелкой в снегу

Погодные рекорды Молдовы 27 февраля

© Depositphotos / Oov
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1029)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200227/29334881/pogoda-rekord-moldova-27-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 26 февраля на территории Молдовы зарегистрировали ровно 25 лет назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы. По информации синоптиков, в этот день в 1995 году воздух прогрелся до +21,5 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 27 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1901 году. В этот день столбики термометров показали -17 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 38,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1029)

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