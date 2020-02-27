Погодные рекорды Молдовы 27 февраля

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 26 февраля на территории Молдовы зарегистрировали ровно 25 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы. По информации синоптиков, в этот день в 1995 году воздух прогрелся до +21,5 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 27 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1901 году. В этот день столбики термометров показали -17 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями составила 38,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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