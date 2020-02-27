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После дождичка в четверг - точный прогноз погоды в Молдове

© Sputnik / Yana Zaharova
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200227/29335151/posle-dozhdichka-v-chetverg-tochnyy-prognoz-pogody-v-moldove.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. В четверг, 27 февраля, в Молдове ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, однако температура воздуха будет все равно по-весеннему теплой. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +7 до +10 градусов по Цельсию, а следующей ночью - от 0 до +3 градусов.

Ветер — юго-западный, слабый до умеренного. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - пониженное.

В пятницу, 28 февраля, ожидается +7, +10 градусов по Цельсию. А в субботу днем будет от +7 до +9 градусов, осадков не ожидается.

В воскресенье, температура воздуха прогреется до +5, +9 градусов в дневные часы, а ночью от -5 до 0 градусов.

Народные приметы

В этот день православные христиане почитают память святого Кирилла - византийского миссионера, вместе с братом Мефодием создавшего первую славянскую азбуку.

Православный календарь 2020
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По преданию, в 862 году в Константинополь, где жили братья, приехали послы от моравского князя Ростислава с просьбой прислать учителей, которые могли бы объяснить его подданным веру на их родном языке. Выбор патриарха пал на Кирилла и Мефодия. В дальнейшем просветители переводили церковные книги с греческого на славянский, обучали людей чтению, письму и ведению богослужений.

На Руси Кирилла прозвали Весноуказчиком, поскольку по погоде в этот день судили о весне. Если она оказывалась хорошей, это предвещало крепкие морозы. А в мороз первое дело — выпить горячего сбитня. Этот напиток из меда с пряностями был издревле популярен в народе. Сбитень пили по несколько раз в день, им торговали на улицах и в трактирах.

На Кирилла также говорили: "Снег оседает — поля утучняет". Это было связано с тем, что крестьяне старались удержать на полях снежный покров, чтобы, растаяв, он напитал почву влагой. Для этого мужчины выходили на будущую пашню и утаптывали снег. На Кирилла же в южных регионах начинали вывозить в поля навоз.

Еще одно название праздника — Бабьи взбрыксы. В старину на Руси в этот день женщины несли гостинцы повитухам, которые принимали у них роды.

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Теги:
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