Погодные рекорды Молдовы 28 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Воздух максимально прогрелся 28 февраля на территории Молдовы более полувека назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в этот день в 1966 году температура поднялась до +15,6 градуса по Цельсию.

А минимум 28 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1986 году. В этот день столбики термометров показали -18 градусов.

Таким образом разница между предельными значениями составила 33,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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