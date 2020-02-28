Погодные рекорды Молдовы 28 февраля

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Воздух максимально прогрелся 28 февраля на территории Молдовы более полувека назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в этот день в 1966 году температура поднялась до +15,6 градуса по Цельсию.
А минимум 28 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1986 году. В этот день столбики термометров показали -18 градусов.
Таким образом разница между предельными значениями составила 33,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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