Зима на весну злится: какой будет погода в Молдове в пятницу

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КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. В пятницу, 28 февраля, ожидается +7, +10 градусов по Цельсию. Синоптики прогнозируют осадки в южных районах республики. Скорость ветра до 10 км/час.

В субботу, 29 февраля, днем будет от +7 до +9 градусов, также преимущественно без осадков, ветер слабый.

В воскресенье температура воздуха прогреется до +5, +9 градусов в дневные часы, а ночью будет от -3 до 0 градусов.

Народные приметы

По народному календарю 28 февраля празднуется: Онисим, Онисим-овчар, Онисим-овчарник, овчарницы, Анисим-зорник, зимобор, окличка, семенное.

Это время, когда зима на весну злится за то, что последняя прогоняет ее из своих владений.

Какая погода на Онисима, таким и сентябрь будет.

Если в этот день много воды на дорогах и снег практически растаял, то сенокос будет хорошим.

Обилие звезд на небе обещает приплод сильных и здоровых ягнят.

Восточный ветер – к песчаным бурям летом.

Лисицы вдалеке лают – к снегопаду.

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