10:51 28 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.77
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Зима

Зима на весну злится: какой будет погода в Молдове в пятницу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
317 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200228/29351099/-Zima-na-vesnu-zlitsya-kakoy-budet-pogoda-v-Moldove-v-pyatnitsu.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik.  В пятницу, 28 февраля, ожидается +7, +10 градусов по Цельсию. Синоптики прогнозируют осадки в южных районах республики. Скорость ветра до 10 км/час.

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погодные рекорды Молдовы 28 февраля

В субботу, 29 февраля, днем будет от +7 до +9 градусов, также преимущественно без осадков, ветер слабый.

В воскресенье температура воздуха прогреется до +5, +9 градусов в дневные часы, а ночью будет от -3 до 0 градусов.

Народные приметы

По народному календарю  28 февраля празднуется: Онисим, Онисим-овчар, Онисим-овчарник, овчарницы, Анисим-зорник, зимобор, окличка, семенное.

Это время, когда зима на весну злится за то, что последняя прогоняет ее из своих владений.

  • Какая погода на Онисима, таким и сентябрь будет.
  • Если в этот день много воды на дорогах и снег практически растаял, то сенокос будет хорошим.
  • Обилие звезд на небе обещает приплод сильных и здоровых ягнят.
  • Восточный ветер – к песчаным бурям летом.
  • Лисицы вдалеке лают – к снегопаду.

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Королева корта: теннисистка Мария Шарапова и ее путь к славе - фото
Праздник “вежливых людей”: Минобороны показало уникальные кадры боевых операций ССО
ССО в действии: Минобороны показало уникальные кадры боевых операций
Криминал в Молдове за 2019
Криминальная Молдова: топ самых часто совершаемых преступлений

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться