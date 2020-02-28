Зима на весну злится: какой будет погода в Молдове в пятницу

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. В пятницу, 28 февраля, ожидается +7, +10 градусов по Цельсию. Синоптики прогнозируют осадки в южных районах республики. Скорость ветра до 10 км/час.
В субботу, 29 февраля, днем будет от +7 до +9 градусов, также преимущественно без осадков, ветер слабый.
В воскресенье температура воздуха прогреется до +5, +9 градусов в дневные часы, а ночью будет от -3 до 0 градусов.
Народные приметы
По народному календарю 28 февраля празднуется: Онисим, Онисим-овчар, Онисим-овчарник, овчарницы, Анисим-зорник, зимобор, окличка, семенное.
Это время, когда зима на весну злится за то, что последняя прогоняет ее из своих владений.
- Какая погода на Онисима, таким и сентябрь будет.
- Если в этот день много воды на дорогах и снег практически растаял, то сенокос будет хорошим.
- Обилие звезд на небе обещает приплод сильных и здоровых ягнят.
- Восточный ветер – к песчаным бурям летом.
- Лисицы вдалеке лают – к снегопаду.
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