Погодные рекорды Молдовы 29 февраля

КИШИНЕВ, 29 фев - Sputnik. Воздух максимально прогрелся 29 февраля на территории Молдовы двенадцать лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в этот день в 2008 году температура поднялась до +12,4 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 29 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1952 году. В этот день столбики термометров показали - 10,5 градусов.
Таким образом разница между предельными значениями составила 22,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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