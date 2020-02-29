Погодные рекорды Молдовы 29 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 29 фев - Sputnik. Воздух максимально прогрелся 29 февраля на территории Молдовы двенадцать лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в этот день в 2008 году температура поднялась до +12,4 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 29 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1952 году. В этот день столбики термометров показали - 10,5 градусов.

Таким образом разница между предельными значениями составила 22,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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