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Погодные рекорды Молдовы 29 февраля

© Sputnik / Евгений Панасенко
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1031)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200229/29361921/pogodnye-rekordy-moldovy-29-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 29 фев - Sputnik. Воздух максимально прогрелся 29 февраля на территории Молдовы двенадцать лет назад.

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в этот день в 2008 году температура поднялась до +12,4 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 29 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1952 году. В этот день столбики термометров показали - 10,5 градусов.

Таким образом разница между предельными значениями составила 22,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1031)

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Теги:
Молдова, рекорды, погода


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