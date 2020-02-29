Зимы конец - делу венец: какую погоду нам сулит грядущий день

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КИШИНЕВ, 29 фев - Sputnik. В субботу, 29 февраля, в Молдове ожидается слабый дождь, местами мокрый снег.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +5 до +10 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -3 до +2 градусов.

Ветер — северо-западный, умеренный. Его скорость составит до 5 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В последующие сутки сохранится по большей части такая же погода. В воскресенье, 1 марта, ветер сменится на юго-восточный, а значит, принесет с собой тепло.

Народные праздники и приметы

В этот день православные отмечают память святого Кассиана, которого называли в обиходе Касьян Високос или даже Касьян Грозный.

Этому преподобному, кстати - видному представителю церковной литературы и монашества, достался "неудачный" день — 29 февраля, который бывает в календаре всего раз в четыре года. Високосные годы считались в народе приносящими неудачу. Говорили, что они несут разные беды: падеж скота, засухи и болезни. Пословица так и сказывала: "Худ приплод в високосный год".

О дне 29 февраля сложено немало поговорок. "Касьян на что ни взглянет, все вянет".

Люди были уверены: что святой не в духе от того, что его память редко поминают, всего раз в четыре года. Говорили: "Благому чудотворцу Николе два праздника в году, а немилостивому Касьяну — один в четыре года". Или даже "Касьян три года пьян, на четвертый трезвеет".

На Касьяна Високоса крестьяне старались не выходить из дома, особенно до рассвета, и прекращали все работы. Многие старались оставаться в постели подольше, чтобы проспать злое время.

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