Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день весны

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КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. В воскресенье, 1 марта, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +8 градусов по Цельсию на севере страны до +13 градусов на юге. Ночью показатели будут варьироваться в диапазоне от -1 до +3 градусов.

Ветер — юго-восточный, слабый, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.

В последующие сутки сохранится преимущественно такая же погода, слегка потеплеет. В начале новой недели, по прогнозу синоптиков, на севере Молдовы ожидаются дожди, а в среду осадки выпадут на юге и в центре республики.

Праздники и народные приметы

Первый день весны - конец зиме, перелом года. С ним связано большое количество народных поверий и рассказов о духах.

Прежде всего, это последний лень Масленицы, Прощенное воскресенье, когда можно уладить все недопонимания и устранить все обиды.

В то же время 1 марта считается днем Маремьяны-кикиморы.

Этнографы до сих пор спорят о том, в каком календаре возможно было произведение смены праведницы и святой Мариамны, которая была сестрой апостола Филиппа, на неблагозвучную тезку. В народе последнюю описывали по-разному, говорили о том, что это то ли уродливая старуха, то ли девушка с длинными черными волосами, черноглазая и белолицая.

Считали, что Маремьяна – жена домового и хозяйка дома, которую можно было увидеть, например, в курятнике или бане. Ей приписывали негативную роль и даже доказывали справедливость своих слов тем, что на Маремьяну практически всегда ударяли морозы.

А еще говорили: "Теплый мартовский день обманчив", "Марток – надевай семь порток".

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