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Ветер

Объявлен желтый код: ожидается штормовой ветер по всей Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200301/29372002/obyavlen-zheltiy-kod-ozhidaetsya-shtormovoy-veter-po-vsey-moldove.html

Метеорологи выпустили новое предупреждение об опасности, связанной с резкими переменами погоды на территории страны.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Метеорологи объявили "желтый код" в связи с резким усилением ветра на всей территории страны.

Последствия сильного ветра в Кишиневе
© Photo : Facebook / Ольга Склярова
Последствия бури: ветер валил деревья и срывал крыши домов по всей Молдове

Предупреждение вступит в силу с полуночи и будет действовать до вечера 2 марта.

В указанный период ожидается резкое усиление юго-восточного ветра с порывами до 55-70 километров в час, сообщает Государственная гидрометеорологическая служба.

В понедельник, 2 марта, в Молдове ожидается теплая погода, без осадков, с дневными температурами +13...+ 15 градусов по Цельсию.

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Теги:
желтый код, погода


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