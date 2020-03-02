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Предутреннее небо.

Чем порадует второй день весны: подробный прогноз погоды на понедельник

© Sputnik / Vitaly Timkiv
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200302/29378086.html

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КИШИНЕВ, 2 мар - Sputnik. В понедельник, 2 марта? в Молдове ожидается ветреная погода, столбики термометров  днем покажут до  +14 градусов по Цельсию, солнце будет прятаться за облаками. Синоптики обещают, что обойдется без осадков. Порывы ветра будут в пределах 7-8 м/с.

Снег
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погодные рекорды Молдовы 2 марта

Восход солнца в 6:41, заход - 17:51. Световой день продлится 11 часов 10 минут.

В последующие сутки сохранится по большей части такая же погода. Во вторник, 3 марта, ветер сменится на юго-восточный, а значит, принесет с собой тепло.

Православные верующие 2 марта отмечают:

  • память священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея России, чудотворца (1612);
  • память праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа, от 12 (I);
  • память великомученика Феодора Тирона (ок. 306);
  • обре́тение мощей мученика Мины Калликелада (ок. 867—889);
  • память преподобного Феодора Молчаливого, Печерского, в Дальних пещерах (XIII);
  • память священномучеников Михаила Никологорского и Павла Косминкова, пресвитеров (1938);
  • память мученицы Анны Четвериковой (1940).
  • Приметы на 2 марта
  • Если с первых дней весна разгульна, незастенчива, то обманет, верить нечего.
  • После Крещения цыган шубу продает, а морозов жди на Афанасия-пучеглаза, на Федора-тирана и Маремьяну-кикимору.
  • Погода 2 марта — как на 12 ноября прошлого года.
  • Если после Крещения было потепление, то 2 марта жди мороза.

Лунный календарь на 2 марта

7-е лунные сутки характеризуется знаком Роза Ветров. Это день общения. Сегодня все Ваши просьбы и пожелания будут услышаны и приняты.

Время первой четверти идеально для решения рабочих и деловых вопросов, начала новых проектов и смены деятельности. Сейчас стоит задуматься о реализации перемен в своей жизни.

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