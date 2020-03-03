Погодные рекорды Молдовы 3 марта

КИШИНЕВ, 3 мар - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 3 марта на территории Молдовы зарегистрировали в конце прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1999 году в этот день воздух прогрелся до +17,4 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 3 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1929 году. В этот день столбики термометров в Молдове показали -23 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями составила 40,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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