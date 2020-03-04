10:00 04 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.54
  • RUB0.26
  • RON4.06
  • UAH0.70
Поиск
Триумфальная арка

Самый точный прогноз погоды: впереди похолодание

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1034)
64110
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200304/29404951/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-vperedi-pokholodanie.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 4 мар - Sputnik. В среду, 4 марта, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, столбики термометров покажут в среднем от +15 до +18 градусов по Цельсию днем, а ночью температура опустится от +5 до +8.

Туман в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
Что сулит Молдове теплая и бесснежная зима

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное.

В последующие сутки синоптики прогнозируют слабые дожди. Средний дневной максимум составит уже +13..+16 градусов по Цельсию. В пятницу, 6 марта, уже без осадков. Температурный режим останется неизменным. Такая же погода ожидается и в субботу, 7 марта. На 8 марта синоптики прогнозируют слабые дожди и средний дневной максимум +11..+14. В понедельник, 9 марта, погода будет такой же, а во вторник похолодает - от +9 до +12.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь почитает память Льва Катанского, христианского епископа и святителя, жившего на Сицилии в 8 веке.

Люди верили, если в этот день устанавливается солнечная погода, то год будет плодородным. Считалось, если в небе красная луна, то погода будет теплой, но сырой.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (1034)

По теме

С первых дней марта в Молдову приходит весеннее тепло - прогноз погоды


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре.
Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре - фото
Истребитель МиГ-31 перехватил условного нарушителя границы на Камчатке
Небесная погоня: МиГ-31 не оставил "нарушителю" шансов - видео
Великий пост 2020
Великий пост в 2020 году: какая еда благословляется

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться