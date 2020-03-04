Самый точный прогноз погоды: впереди похолодание

КИШИНЕВ, 4 мар - Sputnik. В среду, 4 марта, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, столбики термометров покажут в среднем от +15 до +18 градусов по Цельсию днем, а ночью температура опустится от +5 до +8.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное.

В последующие сутки синоптики прогнозируют слабые дожди. Средний дневной максимум составит уже +13..+16 градусов по Цельсию. В пятницу, 6 марта, уже без осадков. Температурный режим останется неизменным. Такая же погода ожидается и в субботу, 7 марта. На 8 марта синоптики прогнозируют слабые дожди и средний дневной максимум +11..+14. В понедельник, 9 марта, погода будет такой же, а во вторник похолодает - от +9 до +12.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь почитает память Льва Катанского, христианского епископа и святителя, жившего на Сицилии в 8 веке.

Люди верили, если в этот день устанавливается солнечная погода, то год будет плодородным. Считалось, если в небе красная луна, то погода будет теплой, но сырой.

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