Погодные рекорды Молдовы 4 марта

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 4 мар - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 4 марта на территории Молдовы зарегистрировали девятнадцать лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2001 году в этот день воздух прогрелся до +20,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 4 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1955 году. В этот день столбики термометров в Молдове показали -17,7 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 37,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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