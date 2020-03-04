Погодные рекорды Молдовы 4 марта

КИШИНЕВ, 4 мар - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 4 марта на территории Молдовы зарегистрировали девятнадцать лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 2001 году в этот день воздух прогрелся до +20,1 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 4 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1955 году. В этот день столбики термометров в Молдове показали -17,7 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями составила 37,8 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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