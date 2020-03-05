Погодные рекорды Молдовы 5 марта

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. До максимальной отметки воздух прогрелся 5 марта на территории Молдовы более полувека назад.
По информации синоптиков, в 1962 году в этот на улице было +18,7 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 5 марта на территории Молдовы зафиксирован в революционном 1917 году. В этот день столбики термометров в Молдове показали -21,1 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями составила 39,8 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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