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Термометр показывает +21 (на солнце) в феврале в Кишиневе.

Погодные рекорды Молдовы 5 марта

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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19 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200305/29419332/pogodnye-rekordy-moldovy-5-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. До максимальной отметки воздух прогрелся 5 марта на территории Молдовы более полувека назад.

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1962 году в этот на улице было +18,7 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 5 марта на территории Молдовы зафиксирован в революционном 1917 году. В этот день столбики термометров в Молдове показали -21,1 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 39,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
Молдова, рекорды, погода


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