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Дождь

Точный прогноз погоды на три дня: первый весенний дождь

© Sputnik / Uliana Solovyova
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200305/29420452/pogoda-5-mart-2020.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. В четверг, 5 марта, в Молдове ожидается переменная облачность, на всей территории республики пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, слабый до умеренного.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, столбики термометров покажут в среднем от +13 до +16 градусов по Цельсию днем, а ночью температура опустится от +7 до +11 градусов, скорость ветра составит максимум 3,6 метра в секунду. 

Женщина в шубе
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Погодные рекорды Молдовы 5 марта

В последующие сутки синоптики прогнозируют слабые дожди.  Температурный режим 6 марта останется неизменным. Такая же погода ожидается и в субботу, 7 марта. На 8 марта синоптики прогнозируют слабые дожди и средний дневной максимум +11..+14.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 5 марта отмечают день епископа Льва Катанского, но славяне переименовали праздник в "катыша" или Льва Катальщика. А все потому, что существовала традиция кататься с горы на санях, чтобы в последний раз нарезвиться в сезон "перезимья", как тогда называли март. 

  • Если выбросить всю старую обувь, в доме будет достаток
  • Снег прошел к 5 марта – год будет бедным и неурожайным
  • Сороки и галки в снегу купаются – ожидайте оттепели
  • Пошел снег с дождем – ждите бурного разлива рек и даже оттепели
  • Если тайком добыть и отнести в поле огонь либо горящие угли, то будет урожайный год

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