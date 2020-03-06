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Термометр, архивное фото.

Погодные рекорды Молдовы 6 марта

© AFP 2019 / PHILIPPE HUGUEN
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200306/29433192/pogodnye-rekordy-moldovy-6-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 6 мар - Sputnik. До максимальной отметки воздух прогрелся 6 марта на территории Молдовы более полувека назад. 

Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии
© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1962 году в этот на улице было +20,2 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 6 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1969 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали -15,1 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 35,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
рекорды, Молдова, погода


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