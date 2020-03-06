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Точный прогноз погоды в Молдове: немного дождя, немного ветра

© Sputnik / Родион ПРОКА
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200306/29435385/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Moldove-nemnogo-dozhdya-nemnogo-vetra.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 6 мар - Sputnik. В пятницу, 6 марта, в Молдове ожидается переменная облачность, местами будут кратковременные осадки. Ветер северо-восточный, слабый до умеренного. 

Люди
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погодные рекорды Молдовы 6 марта

Столбики термометров покажут в среднем от +13 до +16 градусов по Цельсию днем, а ночью температура опустится  до +8 градусов,

Аналогичная погода ожидается и в субботу, 7 марта. На 8 марта синоптики прогнозируют слабые дожди и средний дневной максимум +11..+14 градусов

Праздники и народные приметы

В народе 6 марта почитается память преподобного Тимофея, пустынника. Его еще называли Весновий. Он жил в Малой Азии в 8 веке. Еще в юности он пообещал никогда не смотреть на женское лицо и продержался всю жизнь. Святой обладал даром исцеления и мог изгонять злых духов.

  • Снег растаял вокруг деревьев и оставил края — скоро будет тепло. Нельзя в этот день оставлять дела незавершенными.
  • Рожденный в этот день человек будет главой семьи, так как будет иметь сильный характер.
  • Купишь себе новую обувь — она прослужит долго. Дует северный ветер — весна скоро наступит.
  • Ветер южный, предвещает теплую погоду с дождями, а северный — холода. 

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