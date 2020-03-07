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Весна в кишиневском парке Валя Морилор

Прогноз погоды в Молдове: в стране - почти лето

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200307/29447695/prognoz-pogody-v-moldove-v-strane-pochti-leto.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. В субботу, 7 марта, в Молдове ожидается переменная облачность, местами пройдут осадки. Столбики термометров покажут в среднем от +17 до +19 градусов по Цельсию днем, а ночью температура опустится до +8 градусов,

На 8 марта синоптики прогнозируют слабые дожди и средний дневной максимум +11, +14 градусов. Атмосферное давление будет пониженным, а придаст прохладу воскресному дню ветер, слабый до умеренного, его скорость составит от 7 до 9 метров в секунду.

Народные традиции 

В этот день православные почитают память Святого Поликарпа, который был учеником апостола Иоанна, впоследствии стал епископом Смирнским.

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год

Его иногда называли "вождем всей Азии в христианстве". Из сочинений Поликарпа сохранилось "Послание к филиппийцам", в котором епископ всячески превозносит апостола Павла.

На Руси в этот день незамужние девушки грустили и прибирали свои платья. "Убирай, девка, сундуки, закрывай наряды", — говорили в народе. Ведь если свадьбу не сыграли до масленой, то дальше ждали уже конца весны.

Впрочем, девицы времени зря не теряли и пытались привлечь женихов. Для этого использовались разные обряды. Например, девушки дожидались появления молодого месяца, а увидев его, вертелись на правой пятке, приговаривая: "Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя".

Также незаметно от всех вметали сор с улицы в избу, шепча при этом: "Гоню я в избу свою молодцов, не воров. Наезжайте ко мне женихи с чужих дворов".

Наблюдали за поведением этих птиц: если сорока лезет под стреху — быть вьюге. Действительно, возвращение холодов было вполне возможно. Это отражено в поговорке: "Март месяц любит куролесить, морозом гордится и на нос садится".

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