Погодные рекорды Молдовы 7 марта

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. До максимальной отметки воздух прогрелся 7 марта на территории Молдовы восемнадцать лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 2002 году в этот день дневная температура воздуха составила +24,2 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 7 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1964 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали -15,1 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями составила 39,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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