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Погодные рекорды Молдовы 7 марта

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200307/29448004/pogodnye-rekordy-moldovy-7-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. До максимальной отметки воздух прогрелся 7 марта на территории Молдовы восемнадцать лет назад. 

© REUTERS / Danish Meteorological Institute/Steffen Olsen
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2002 году в этот день дневная температура воздуха составила +24,2 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 7 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1964 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали -15,1 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 39,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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