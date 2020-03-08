Робкая молдавская весна - точный прогноз погоды на 8 марта

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КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. В воскресенье, 8 марта, в Молдове ожидается переменная облачность, местами пройдут осадки. Будет не так тепло, как в предшествующий день. Столбики термометров покажут в среднем от +12 до +14 градусов по Цельсию днем, а ночью температура опустится до +8 градусов,

На 8 марта синоптики прогнозируют слабые дожди и средний дневной максимум +3, +5 градусов. Атмосферное давление будет пониженным, а придаст прохладу воскресному дню ветер, слабый до умеренного, его скорость составит от 7 до 9 метров в секунду.

В последующие два дня температурные показатели днем и ночью будут аналогичными, но дожди прекратятся, погода будет ясной и безветренной.

Народные традиции

В этот день Православная Церковь отмечает обретение главы Иоанна Предтечи. Иоанн, известный также как Креститель, считается ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим его пришествие.

Он жил в пустыне аскетом, проповедовал крещение среди иудеев, крестил в водах Иордана самого Спасителя. Иоанна обезглавили из-за козней иудейской царицы Иродиады и ее дочери Саломеи.

На Руси Иоанну Предтече молились об избавлении от головной боли. Также у него просили о здоровье детей, о защите посевов, о плодородии.

Праздник обретения главы Иоанна считался днем, когда птицы обретают гнезда — то есть начинают их строить. Крестьяне помогали им в этом: поправляли старые скворечники в садах, сооружали новые. © Sputnik / Miroslav Rotari Православная церковь отмечает день Нестора-летописца: чем он знаменит

Женщины в этот день не стирали белье, чтобы птицы не испугались и не улетели обратно. Кстати, подмечали: если птицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным.

Многолетние наблюдения показывали, что своевременный прилет птиц сулит хороший урожай. Если вдруг в Иванов день запоёт синица — это к теплу; однако если поёт она протяжно и жалобно — значит, голодна. В этом случае пичужке старились помочь, устраивали кормушки. Увидеть жаворонка или аиста в этот день считалось хорошей приметой.

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