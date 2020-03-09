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Туман

Осторожная молдавская весна - точный прогноз погоды на 9 марта

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200309/29462215/Ostorozhnaya-moldavskaya-vesna---tochnyy-prognoz-pogody-na-9-marta.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 9 мар - Sputnik. В понедельник, 9 марта, в Молдове ожидается переменная облачность, туман. Местами пройдут осадки. Будет тепло. Столбики термометров покажут в среднем  до +16 градусов по Цельсию днем, а ночью - до +8 градусов. 

Гало вокруг Солнца
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погодные рекорды Молдовы 10 марта

В последующие два дня температурные показатели днем и ночью будут аналогичными. Во вторник, 10 марта будет дождь. В среду, 11 марта , и четверг 12 марта, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут до +18 градусов. А в пятницу, 13 марта, температура воздуха прогреется до 21 градуса.

Народные традиции и праздники

Православные верующие 9 марта отмечают:первое (IV) и второе (452) обре́тение главы Иоанна Предтечи, память преподобного Еразма Печерского (ок. 1160). Иоанн Предтеча известный также как Креститель,  предсказал пришествие Иисуса Христа. 

Приметы

  • Стучит в лесу дятел - весна придет поздно
  • Щебечут синицы - вскоре установится теплая погода
  • Теплый день - апрель тоже будет теплым
  • Снег на крышах лежит - Пасха будет холодно

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