Осторожная молдавская весна - точный прогноз погоды на 9 марта

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КИШИНЕВ, 9 мар - Sputnik. В понедельник, 9 марта, в Молдове ожидается переменная облачность, туман. Местами пройдут осадки. Будет тепло. Столбики термометров покажут в среднем до +16 градусов по Цельсию днем, а ночью - до +8 градусов.

В последующие два дня температурные показатели днем и ночью будут аналогичными. Во вторник, 10 марта будет дождь. В среду, 11 марта , и четверг 12 марта, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут до +18 градусов. А в пятницу, 13 марта, температура воздуха прогреется до 21 градуса.

Народные традиции и праздники

Православные верующие 9 марта отмечают:первое (IV) и второе (452) обре́тение главы Иоанна Предтечи, память преподобного Еразма Печерского (ок. 1160). Иоанн Предтеча известный также как Креститель, предсказал пришествие Иисуса Христа.

Приметы

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