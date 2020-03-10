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Погодные рекорды Молдовы 11 марта

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1035)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200310/29471716/pogoda-rekord-moldova-11-mart.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. До максимальной отметки воздух прогрелся 10 марта на территории Молдовы более века назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1914 году в этот день на улице было +19,9 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 10 марта на территории Молдовы зафиксирован еще раньше, в 1892 году. В этот день столбики термометров в Молдове показали -16,1 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 36 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1035)

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