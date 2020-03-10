В страну приходит настоящая весна - прогноз погоды в Молдове

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. Во вторник, 10 марта, в Молдове - переменная облачность, туман. Осадков на территории страны не ожидается. Будет тепло. Столбики термометров покажут в среднем до +14, +16 градусов по Цельсию днем, а ночью - до +8 градусов.

В последующие два дня температурные показатели днем и ночью будут аналогичными. Во среду, 11 марта, ожидается теплая и безоблачная весенняя погода, ветер слабый, атмосферное давление нормальное.

В четверг, 12 марта , осадков также не ожидается. Столбики термометров покажут до +18 градусов. А в пятницу, 13 марта, температура воздуха прогреется до 21 градуса. В страну приходит полноценная весна.

Народные приметы

В этот день православная церковь отмечает память святителя Порфирия, архиепископа Газского, жившего в V веке.

На Порфирия мудрые люди говорили: "Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя — обманет". Несмотря на приближение тепла, крестьяне боялись приниматься за полевые работы, ведь опасность заморозков была еще велика. А если вдруг ударит холод — все посевы погибнут.

О погоде судили по поведению птиц. Считалось, что если перелетные пташки уже вернулись домой, можно ждать хорошего урожая хлеба. Наблюдали также за тем, как пернатые строят гнезда: если они располагают свои будущие жилища на солнечной стороне домов и деревьев, лето будет холодным; и наоборот — если птицы не боятся селиться с северной стороны, значит, и люди могут рассчитывать на погожие дни.

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