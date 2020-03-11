07:11 11 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD17.35
  • RUB0.24
  • RON4.09
  • UAH0.68
Поиск
Apus

Погода в Молдове: весна набирает темп

© Sputnik / Родион ПРОКА
Погода
Получить короткую ссылку
58 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200311/29485665/pogoda-11-mart-2020.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. В среду, 11 марта, ожидается переменная облачность, +12..14°, ветер западный, порывы до 10 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы. 

Весна в дендрарии: цветы распустились раньше времени.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погодные рекорды Молдовы 11 марта

Геомагнитное поле спокойное. Вечером возможен небольшой дождь. Ночью температура воздуха будет в пределах +8..10°. Атмосферное давление нормальное.

В четверг, 12 марта , осадков также не ожидается. Столбики термометров покажут до +18 градусов. А в пятницу, 13 марта, температура воздуха прогреется до 21 градуса. В страну приходит полноценная весна.

Народные приметы

В народном календаре 11 марта – Порфирий Поздний. Обычно в этот день царила довольно теплая погода, но весна была еще изменчивой, и впереди еще могли быть серьезные морозы. Хозяева 11 марта устанавливали на деревьях кормушки для птиц. По их поведению определяли, каким будет лето. Если птицы вьют гнезда с северной стороны дома – лето будет теплым, и наоборот.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Снимок Berber американского фотографа Lee Schlosser, попавший в шортлист в категории Youth конкурса Sony World Photography Awards 2020.
Шортлист Sony World Photography Awards 2020 в категориях Student и Youth
США выдвинули новое условие России для продления СНВ-3
США выдвинули новое условие России для продления СНВ-3
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться