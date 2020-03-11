Погода в Молдове: весна набирает темп

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КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. В среду, 11 марта, ожидается переменная облачность, +12..14°, ветер западный, порывы до 10 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы.

Геомагнитное поле спокойное. Вечером возможен небольшой дождь. Ночью температура воздуха будет в пределах +8..10°. Атмосферное давление нормальное.

В четверг, 12 марта , осадков также не ожидается. Столбики термометров покажут до +18 градусов. А в пятницу, 13 марта, температура воздуха прогреется до 21 градуса. В страну приходит полноценная весна.

Народные приметы

В народном календаре 11 марта – Порфирий Поздний. Обычно в этот день царила довольно теплая погода, но весна была еще изменчивой, и впереди еще могли быть серьезные морозы. Хозяева 11 марта устанавливали на деревьях кормушки для птиц. По их поведению определяли, каким будет лето. Если птицы вьют гнезда с северной стороны дома – лето будет теплым, и наоборот.

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