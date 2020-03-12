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Термометр показывает +21 (на солнце) в марте в Кишиневе.

Погодные рекорды Молдовы 12 марта

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200312/29498516/pogodnye-rekordy-moldovy-12-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. До максимальной отметки воздух прогрелся 12 марта на территории Молдовы девятнадцать лет назад.

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2001 году в этот день на улице было +19,6 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 12 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1952 году. Тогда столбики термометров показали - 17,5 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 37,1 градуса. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
рекорды, Молдова, погода


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