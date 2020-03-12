Погода в Молдове: от весны не уйдешь

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КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. В четверг, 12 марта, осадков также не ожидается. Столбики термометров покажут до +18 градусов. Скорость ветра составит максимум 4,4 метра в секунду. Ночью будет +5 градусов. Но зато в пятницу, 13 марта, температура воздуха прогреется до 21 градуса. В страну приходит полноценная весна. Как март ни хмурится, а от весны не уйдешь.

Народные приметы

Если на вербе в этот день почки набухли – можно ждать богатого урожая.

Подснежники появились – пора начинать полевые работы.

Верба распускается – примета к тому, что пора проводить посев.

Макушки вербы распустились 12 марта – посевы будут хорошими.

Если же верба с середины распускается – не нужно надеяться на первые всходы.

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