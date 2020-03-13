18:39 13 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.67
  • USD17.51
  • RUB0.23
  • RON4.08
  • UAH0.68
Поиск
Весна в дендрарии: цветы распустились раньше времени.

Погодные рекорды Молдовы 13 марта

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1038)
10 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200313/29514400/pogoda-rekordy-moldova-13-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. До максимальной отметки воздух прогрелся 13 марта на территории Молдовы девятнадцать лет назад.

Девушка в парке
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода в Молдове: от весны не уйдешь

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2001 году в этот день на улице было +20,5 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 13 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1987 году. Тогда столбики термометров показали -11,3 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 31,8 градуса. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (1038)

По теме

Трещило: адаптируются ли жители Молдовы к изменениям климата


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Безлюдная Испанская лестница в Риме.
Итальянские города опустели: действует строжайший карантин
Итоги визита Орбана в Молдову: партнерство между Кишиневом и Будапештом
Итоги визита Орбана в Молдову: партнерство между Кишиневом и Будапештом
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться