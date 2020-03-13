Погодные рекорды Молдовы 13 марта

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. До максимальной отметки воздух прогрелся 13 марта на территории Молдовы девятнадцать лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2001 году в этот день на улице было +20,5 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 13 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1987 году. Тогда столбики термометров показали -11,3 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 31,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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