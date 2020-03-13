Погода в Молдове на пятницу 13-е: что прогнозируют синоптики

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КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. В пятницу, 13 марта, столбики термометров покажут до +21°С днем, а ночью температура воздуха опустится до +7 °С. В страну приходит полноценная весна. Как март ни хмурится, а от весны не уйдешь. Даже ветерок со скоростью 6,4 метра в секунду порадует.

В субботу, 14 марта, на всей Молдовы пройдут кратковременные дожди, днем столбики термометров покажут от +10 °С до +15 °С.

Праздники и народные приметы

Прихожане православной церкви почитают 13 марта память святого Василия. В народе этот праздник также известен, как Васильев день, или день Василия-капельника. В этот день окончательно провожали холода, встречая настоящую, — теплую весну.

Девушки распевали веснянки и занимались выпечкой калачей. Считалось, что в этот день нужно обязательно съесть калач натощак – это к счастью.

Пошел дождь – летом будет хорошая погода.

Прилетели грачи – значит, снег скоро растает, но летом будет много дождей.

Вокруг солнца видны круги – год будет урожайным.

Пасмурная погода – ночью ожидай заморозков.

Южный ветер дует, но капель звенит – примета того, что будет хороший урожай, и рыбакам повезет.

Солнечный день 13 марта – год будет плодородным.

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