10:44 13 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.67
  • USD17.51
  • RUB0.23
  • RON4.08
  • UAH0.68
Поиск
Весна в дендрарии: цветы распустились раньше времени.

Погода в Молдове на пятницу 13-е: что прогнозируют синоптики

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
330 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200313/29515395/pogoda-moldova-13-marta.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. В пятницу, 13 марта, столбики термометров покажут до +21°С  днем, а ночью температура воздуха опустится до +7 °С. В страну приходит полноценная весна. Как март ни хмурится, а от весны не уйдешь. Даже ветерок со скоростью  6,4 метра в секунду порадует.

Снег на ветвях деревьев
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
Погодные рекорды Молдовы 13 марта

В субботу, 14 марта, на всей Молдовы  пройдут кратковременные дожди, днем столбики термометров покажут от +10 °С до +15 °С.

Праздники и народные приметы

 Прихожане православной церкви почитают 13 марта память святого Василия. В народе этот праздник также известен, как Васильев день, или день Василия-капельника. В этот день окончательно провожали холода, встречая настоящую, — теплую весну.

Девушки распевали веснянки и занимались выпечкой калачей. Считалось, что в этот день нужно обязательно съесть калач натощак – это к счастью.

  • Пошел дождь – летом будет хорошая погода.
  • Прилетели грачи – значит, снег скоро растает, но летом будет много дождей.
  • Вокруг солнца видны круги – год будет урожайным.
  • Пасмурная погода – ночью ожидай заморозков.
  • Южный ветер дует, но капель звенит – примета того, что будет хороший урожай, и рыбакам повезет.
  • Солнечный день 13 марта – год будет плодородным.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Безлюдная Испанская лестница в Риме.
Итальянские города опустели: действует строжайший карантин
Итоги визита Орбана в Молдову: партнерство между Кишиневом и Будапештом
Итоги визита Орбана в Молдову: партнерство между Кишиневом и Будапештом
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться