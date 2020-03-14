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Весна в дендрарии: цветы распустились раньше времени.

Погодные рекорды Молдовы 14 марта

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1038)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200314/29528400/pogodnye-rekordy-moldovy-14-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. До максимальной отметки воздух прогрелся 14 марта на территории Молдовы восемнадцать лет назад.

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в начале нового тысячелетия, в 2002 году в этот день на улице было +21,2 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 14 марта на территории Молдовы зафиксирован ровно веком ранее - в 1902 году. Тогда столбики термометров показали -12 градусов ровно.

Таким образом разница между предельными значениями составила 34,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1038)

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Теги:
рекорды, Молдова, погода


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