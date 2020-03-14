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Заморозки.

Самый точный прогноз погоды: на страну надвигаются похолодание и заморозки

© AP Photo / Frank Augstein
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1038)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200314/29528523/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-na-stranu-nadvigayutsya-pokholodanie-zamorozki.html

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КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. В воскресенье, 14 марта, в Молдове на большей части территории страны ожидаются кратковременные слабые дожди. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, столбики термометров покажут в среднем от +11 до +14 градусов по Цельсию днем, а ночью - от +4 до +7.

Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна
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Ветер — северо-западный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное.

В последующие сутки синоптики прогнозируют похолодание. Средний дневной максимум в воскресенье, 15 марта, составит уже +4..+7 градусов по Цельсию, а новью вовсе -3..0. И без осадков.

В понедельник, 16 марта, столбики термометров покажут днем в среднем +8, +11. Во вторник, 17 марта, по прогнозам метеорологов ожидается +11, +14. 

Праздники и народные

На 14 марта выпала Родительская суббота второй седмицы святой Четыредесятницы. Святой Четыредесятницей называют дни Великого поста, который продолжается ровно семь недель (седмиц).

Люди верили: если 14 марта установится солнечная погода, то это к урожаю зерновых, грибов и тыквенных культур.

Считалось, что ветер с запада или юга - к жаркому лету, а с севера - к холодному.

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Тема:
Погода в Молдове (1038)

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