Погодные рекорды Молдовы 15 марта

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. До максимальной отметки воздух прогрелся 15 марта на территории Молдовы девять лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в начале нового тысячелетия, в 2011 году в этот день на улице было +20,4 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 15 марта на территории Молдовы зафиксирован в середине прошлого века - в 1952 году. Тогда столбики термометров показали -9,3 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 29,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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