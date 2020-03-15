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Весна в дендрарии: цветы распустились раньше времени.

Погодные рекорды Молдовы 15 марта

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1040)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200315/29535656/pogoda-rekord-moldova-15-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. До максимальной отметки воздух прогрелся 15 марта на территории Молдовы девять лет назад.

Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна
Миронова: прошедшая зима в Молдове была самой теплой за весь срок наблюдений

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в начале нового тысячелетия, в 2011 году в этот день на улице было +20,4 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 15 марта на территории Молдовы зафиксирован в середине прошлого века - в 1952 году. Тогда столбики термометров показали -9,3 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 29,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1040)

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