Самый точный прогноз погоды: каким выдастся начало недели

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КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. В воскресенье, 15 марта, в Молдове установится переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, столбики термометров покажут в среднем от +4 до +7 градусов по Цельсию днем, а ночью - от 0 до -3.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.

В последующие сутки будет дневные и ночные показатели разойдутся сильнее. Средний максимум в светлое время суток понедельника, 16 марта, составит уже +8,+11 градусов по Цельсию, а в темное -5,-2.

Во вторник, 17 марта, по прогнозам метеорологов ожидается +11, +14, а в среду дневной максимум достигнет +13, +16. Все эти дни без осадков.

В стране продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности.

"В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха, в бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая уровень воды", - отмечено в сообщении Госгидрометеослужбы.

Праздники и народные приметы

В этот день отмечается память священномученика Феодота, епископа Киринейского, жившего в четвертом веке.

Люди верили, что какая погода установится 15 марта, таким будет июль будет. Было принято, если в семье есть человек, отмечающий день рождения 15 марта, угощают его кашей с медом, чтобы он оставался верен своим близким всю жизнь.

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