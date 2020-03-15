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Триумфальная арка

Самый точный прогноз погоды: каким выдастся начало недели

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1040)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200315/29535986/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kakim-vydastsya-nachalo-nedeli.html

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КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. В воскресенье, 15 марта, в Молдове установится переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, столбики термометров покажут в среднем от +4 до +7 градусов по Цельсию днем, а ночью - от 0 до -3.

Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна
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Ветер — северо-западный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.

В последующие сутки будет дневные и ночные показатели разойдутся сильнее. Средний максимум в светлое время суток понедельника, 16 марта, составит уже +8,+11 градусов по Цельсию, а в темное -5,-2. 

Во вторник, 17 марта, по прогнозам метеорологов ожидается +11, +14, а в среду дневной максимум достигнет +13, +16. Все эти дни без осадков.

В стране продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности. 

"В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха, в бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая уровень воды", - отмечено в сообщении Госгидрометеослужбы.

Праздники и народные приметы

В этот день отмечается память священномученика Феодота, епископа Киринейского, жившего в четвертом веке.

Люди верили, что какая погода установится 15 марта, таким будет июль будет. Было принято, если в семье есть человек, отмечающий день рождения 15 марта, угощают его кашей с медом, чтобы он оставался верен своим близким всю жизнь.

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Тема:
Погода в Молдове (1040)

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