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Погодные рекорды Молдовы 16 марта

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1042)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200316/29541489/pogoda-rekord-moldova-16-mart.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. До максимальной отметки воздух прогрелся 16 марта на территории Молдовы в середине прошлого века.

Триумфальная арка
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1951 году в этот день на улице было +17,1 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 16 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1952 году. Тогда столбики термометров показали -11,7 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 28,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1042)

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