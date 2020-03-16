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Заморозки

Самый точный прогноз погоды: в Молдове ожидаются заморозки

© Sputnik / Павел Львов
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1042)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200316/29541696/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-moldove-pokholodalo.html

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КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. В понедельник, 16 марта, в Молдове будет малооблачно. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, столбики термометров днем покажут в среднем от +5 до +10 градусов по Цельсию днем, а ночью ожидаются заморозки - от -7 до -3.

Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна
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Ветер — северный. Его скорость составит 0-5 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.

Во вторник, 17 марта, по прогнозам метеорологов ожидается +11, +14, а в среду дневной максимум достигнет +13, +16. Все эти дни без осадков.

В среду, 18 марта, ночью столбики термометров не опустятся ниже нуля. В среднем ожидается от 0 до +5 градусов, а днем от +15 до +17 градусов. Без осадков. 

В стране продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности. 

"В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха, в бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая уровень воды", - отмечено в сообщении Госгидрометеослужбы.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 16 марта почитает мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, которые около 308 года пострадали за христианскую веру в г. Амасии Понтийской.

Приметы на 16 марта подскажут, какой будет весна.

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Тема:
Погода в Молдове (1042)

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