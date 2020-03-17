Погодные рекорды Молдовы 17 марта

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 17 марта на территории Молдовы зарегистрировали более тридцати лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1989 году в этот день воздух прогрелся до +20 градусов по Цельсию.

А температурный минимум 17 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1952 году. В этот день столбики термометров в Молдове показали -9,5 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 29,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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