Самый точный прогноз погоды: снег еще может вернуться

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Во вторник, 17 марта, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +8 до +13 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -6 до -1 градуса.

Ветер — юго-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

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В последующие несколько дней будет теплеть. В среду дневной максимум составит +10, +15. А вот 19 марта синоптики прогнозируют уже +13, +18. Затем два дня продержится такая же теплая погода, но с субботы в стране могут пройти осадки, которые принесут похолодание. Так, уже 23 марта в Молдове может быть снег с дождем при всего +3, +8 градусах днем.

В старину именно в это время из теплых стран возвращались перелетные птицы.

Незамужние девушки в этот день гадали: они быстро выбегали во двор и смотрели, кто встретится на их пути. Если это будет женщина – скорее всего, удастся выйти замуж в этом году.

Если человек родился 17 марта, то он будет очень трудолюбивым.

Не нужно совершать в этот день крупные покупки, потому что скорее всего, они будут бесполезными.

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