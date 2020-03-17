Самый точный прогноз погоды: снег еще может вернуться

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Во вторник, 17 марта, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +8 до +13 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -6 до -1 градуса.
Ветер — юго-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.
Праздники и народные приметы
В старину именно в это время из теплых стран возвращались перелетные птицы.
Незамужние девушки в этот день гадали: они быстро выбегали во двор и смотрели, кто встретится на их пути. Если это будет женщина – скорее всего, удастся выйти замуж в этом году.
Если человек родился 17 марта, то он будет очень трудолюбивым.
Не нужно совершать в этот день крупные покупки, потому что скорее всего, они будут бесполезными.
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