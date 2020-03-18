Погодные рекорды Молдовы 18 марта

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 18 марта на территории Молдовы зарегистрировали ровно год назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 2019-м в этот день воздух прогрелся до +21,3 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 18 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1962 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали - 10,5 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями составила 31,8 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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