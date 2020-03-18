Самый точный прогноз погоды: весна укрепляет позиции, но надолго ли

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. В среду, 18 марта, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +9 до +13 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -3 до +2 градусов.
Ветер — северный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.
Праздники и народные приметы
В народе в этот день чтили память мученика Конона Градаря. Считалось, что с этого дня можно начинать копать огород. Поговаривали: "Коли на Конона ведро — градобитий летом не будет".
В старину на Руси, крестьяне, чтобы избежать в огороде мошки, червей и засухи, выкапывали три лунки и приговаривали: "Одна лунка для суши, другая для мошки, третья для червей".
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