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Весна в дендрарии: цветы распустились раньше времени.

Самый точный прогноз погоды: весна укрепляет позиции, но надолго ли

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1045)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200318/29569358/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-vesna-temperatura.html

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КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. В среду, 18 марта, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +9 до +13 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -3 до +2 градусов.

Ветер — северный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Весна в дендрарии: цветы распустились раньше срока.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Весна в кишиневском дендрарии - неповторимая красота просыпающейся природы
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В последующие несколько дней будет теплеть. В четверг ночью температура будет та же - от -3 до +2 градусов, а днем воздух прогреется от +13 до +18 градусов. На 19 марта синоптики прогнозируют аналогичные показатели. А вот с субботы в стране могут пройти осадки, которые принесут похолодание. Так, уже 23 марта в Молдове может быть снег с дождем при всего 0, +5 градусах днем. Слабый снег ожидается и в первый день следующей недели.

Праздники и народные приметы

В народе в этот день чтили память мученика Конона Градаря. Считалось, что с этого дня можно начинать копать огород. Поговаривали: "Коли на Конона ведро — градобитий летом не будет".

В старину на Руси, крестьяне, чтобы избежать в огороде мошки, червей и засухи, выкапывали три лунки и приговаривали: "Одна лунка для суши, другая для мошки, третья для червей".

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Тема:
Погода в Молдове (1045)

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