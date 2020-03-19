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Самый точный прогноз погоды: зима еще не попрощалась, скоро снег

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тема:
Погода в Молдове (1046)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200319/29579904/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-zima-esche-ne-poproschalas-skoro-sneg.html

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КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. В четверг, 19 марта, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +13 до +18 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -3 до +2 градусов.

Ветер — юго-западный. Его скорость составит от 0 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

Весна в дендрарии: цветы распустились раньше срока.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Весна в кишиневском дендрарии - неповторимая красота просыпающейся природы
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В последующие два дня сохранится аналогичный температурный режим. В пятницу дневной максимум составит +13, +18, а в субботу - от +8 до +18. Кратковременные осадки и северный ветер принесут резкое похолодание. Так, уже 23 марта в Молдове может быть снег с дождем, а в воскресенье слабый снег при температуре воздуха в 0, +5 градусов днем. В ночные часы к середине следующей недели и вовсе ожидается от -9 до -5 градусов.

Праздники и народные приметы

В русской православной церкви 19 марта отмечается память святых равноапостольных Константина и его матери Елены. Они прославились своей благочестивой жизнью и добрыми делами. Согласно преданию, именно царица Елена и ее сын Константин отыскали тот самый крест, на котором был распят Иисус Христос.

В народе раньше говорили, что 19 марта полагается с особым почтением относиться к воде, поэтому освящали колодцы, ходили в баню.

В старину верили, если в колодец 19 марта бросить немного мха, то дождь пойдет. Этим приемом также часто пользовались во время засухи в другие дни года.

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Тема:
Погода в Молдове (1046)

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