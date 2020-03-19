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Триумфальная арка

Погодные рекорды Молдовы 19 марта

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1046)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200319/29580230/pogoda-rekord-moldova-19-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 19 марта на территории Молдовы зарегистрировали 46 лет назад.

Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна
Миронова: прошедшая зима в Молдове была самой теплой за весь срок наблюдений

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1974-м в этот день воздух прогрелся до нехарактерной для весны отметки: +24,4 градуса . 

А температурный минимум 19 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1962 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали -11,2 градуса по Цельсию.

Таким образом разница между предельными значениями составила 35,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1046)

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