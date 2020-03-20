Самый точный прогноз погоды: в Молдове грядет похолодание

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. В пятницу, 20 марта, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +13 до +18 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -3 до +2 градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

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Затем еще день сохранится аналогичный температурный режим. В субботу - от +8 до +18. Кратковременные осадки и северный ветер принесут резкое похолодание. Так, уже 23 марта в Молдове может быть снег с дождем, а в понедельник и вторник слабый снег в северных районах при температуре воздуха в 0, +5 градусов днем. В ночные часы к середине следующей недели и вовсе ожидается от -9 до -4 градусов.

В православной церкви почитается память великомученика Василия. Кроме того, 20 марта поклоняются чудотворной иконе "Споручница грешных". Неизвестно, кто стал ее автором, но исцеляющая сила иконы была открыта в середине ХIХ века. Именно тогда образ помог жителям Орловской области, где он в этот момент находился. Постепенно о чудодейственной силе иконы узнали и другие люди.

Считается, что 20 марта иконе нужно молиться об избавлении от холеры — по крайней мере, в прежние годы многие люди излечились от этой напасти.

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