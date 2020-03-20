01:31 20 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.88
  • RUB0.22
  • RON3.97
  • UAH0.64
Поиск
Весна в дендрарии: цветы распустились раньше времени.

Погодные рекорды Молдовы 20 марта

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1048)
64 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200320/29594521/pogodnye-rekordy-moldovy-20-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 20 марта на территории Молдовы зарегистрировали девяносто лет назад.

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
Глобальное потепление: назван еще один возможный виновник

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1930-м в этот день воздух прогрелся до нехарактерной для ранней весны отметки: +22 градуса . 

А температурный минимум 20 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1952 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали -9,2 градуса по Цельсию.

Таким образом разница между предельными значениями составила 31,2 градуса. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (1048)

По теме

Самый точный прогноз погоды: на смену морозам приходит потепление
Глобальное потепление: прогноз крайне неблагоприятный
Глобальное потепление: назван еще один возможный виновник
Теги:
рекорды, Молдова, погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Покупатель с тележкой, наполненной продуктами в супермаркете в Канаде.
Воз и маленькая тележка: что скупают обыватели во время коронавируса
Rio's Christ the Redeemer statue lit with flags of coronavirus-hit countries
Мы с вами: акция моральной поддержки больных COVID-19 во всем мире
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться