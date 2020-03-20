Погодные рекорды Молдовы 20 марта

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 20 марта на территории Молдовы зарегистрировали девяносто лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1930-м в этот день воздух прогрелся до нехарактерной для ранней весны отметки: +22 градуса .
А температурный минимум 20 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1952 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали -9,2 градуса по Цельсию.
Таким образом разница между предельными значениями составила 31,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK