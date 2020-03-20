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"Желтый код": на Молдову надвигается арктический холод

© Sputnik / Kirill Shipitsyn
Погода
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89501
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200320/29601628/zheltiy-kod-na-moldovu-nadvigaetsya-arkticheskiy-kholod.html

Метеорологи выпустили новое предупреждение об опасности, связанной с резкой переменой погоды на территории страны.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Метеорологи объявили "желтый код" в связи с резким похолоданием на всей территории страны. Об этом сообщили в пятницу в Государственной гидрометеорологической службе.

Предупреждение будет действовать с 22 по 25 марта.

"В связи с вторжением в регион холодного арктического воздуха с 22 по 25 марта на всей территории страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега", - сказано в сообщении.

Начиная с 23 марта, по прогнозу синоптиков, усилится северо-восточный ветер, с порывами до 15-18 метров в секунду. Средняя суточная температура понизится на 5-10 градусов по Цельсию.

На дорогах ожидается гололедица.

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