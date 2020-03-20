"Желтый код": на Молдову надвигается арктический холод

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Метеорологи объявили "желтый код" в связи с резким похолоданием на всей территории страны. Об этом сообщили в пятницу в Государственной гидрометеорологической службе.
Предупреждение будет действовать с 22 по 25 марта.
"В связи с вторжением в регион холодного арктического воздуха с 22 по 25 марта на всей территории страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега", - сказано в сообщении.
Начиная с 23 марта, по прогнозу синоптиков, усилится северо-восточный ветер, с порывами до 15-18 метров в секунду. Средняя суточная температура понизится на 5-10 градусов по Цельсию.
На дорогах ожидается гололедица.
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