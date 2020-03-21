Самый точный прогноз погоды: резкое похолодание и когда снова потеплеет

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КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. В субботу, 21 марта, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +8 до +18 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +4 до +9 градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

А вот с воскресенья в Молдове начнет действовать "желтый код" в связи с резкой сменой погода. Температура воздуха упадет более, чем на 10 градусов. Дневной максимум 22 марта составит 0, +5 градусов. Кратковременные осадки и северный ветер принесут резкое похолодание. В этот день в стране может быть снег с дождем, а в понедельник слабый снег. В ночные часы температура упадет значительно ниже нулевой отметки.

Такая погода продержится до вторника, а со среды постепенно начнет теплеть. Днем будет уже +5, +10 градусов, а затем и вовсе воздух начнет прогреваться в среднем до +10, +15.

Праздники и народные приметы

Обычно именно день весеннего равноденствия считали началом настоящей весны.

На Вербоносицу старались наломать как можно больше веток вербы и развесить их в доме. Считалось, что это содействует чистоте, целомудрию, красоте, здоровью. Дже если этот день не совпадал с Вербным воскресеньем, все равно ставили в воду пушистую веточку вербы.

Раньше верили, что солнечный день 21 марта предвещает теплое лето. А если на улице холодно и пасмурно, то летние месяцы будут такими же.

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