Самый точный прогноз погоды: к концу следующей недели потеплеет

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КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. В воскресенье, 22 марта, в Молдове ожидается небольшой дождь. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +2 до +7 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -1 до +4 градусов.

Ветер — северный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" метеорологической опасности в связи с похолоданием. По ночам ожидаются заморозки, на дорогах - гололед.

Похожая погода сохранится до середины следующей недели, а к четвергу дневные температуры воздуха поднимутся до +14, +16 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 22 марта поминает Сорок Мучеников Севастийских, пострадавших за веру Христову. Предание свидетельствует, что все они были воинами, отличались силою и храбростью и приняли мученическую смерть за свои христианские убеждения.

В народе 22 марта связывали с приходом весны, прилетом певчих птиц и в их числе жаворонков.

Говорили: "Если сам день теплый, то сорок дней после него также будут теплыми. Холодный ветер – жди 40 дней заморозков", "теплый ветер дует – примета того, что лето ненастное наступит".

Считалось, что ранняя весна предвещает неурожайный год, теплый ветер - дождливое лето, а если листва еще не распустилась, но слышен первый гром – год будет голодным.

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