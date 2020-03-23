Самый точный прогноз погоды: когда вернется тепло

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. В понедельник, 23 марта, в Молдове ожидается пасмурная погода, а на севере страны может выпасть небольшой снег. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +3 до +6 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -4 до -1 градуса.

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" метеорологической опасности в связи с похолоданием. По ночам ожидаются заморозки, на дорогах - гололед.

Примерно такая же погода сохранится и во вторник, 24 марта. В среду, 25 марта, синоптики обещают средний дневной максимум от +6 до +9, а в четверг - уже +11, +14.

Праздники и народные приметы

Православная церковь почитает в этот день память Святой Василисы. Во время правления императора Диоклетиана были организованы массовые гонения на последователей христианской веры. Василиса, которой на тот момент было всего 9 лет, также попала под это, и ее вынуждали отречься от Христа. Однако девочка была непреклонна, и ее подвергли страшным пыткам.

По приметам, если 23 марта будет гроза, то год будет урожайным. Считалось, что в этот день могут быть первые грозы. Люди верили, если по небу плывут синие облака, то это к теплу и дождю.

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