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Самый точный прогноз погоды: в Молдове постепенно теплеет

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1054)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200324/29632463/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-moldove-postepenno-tepleet.html

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КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Во вторник, 24 марта, в Молдове ожидается пасмурная погода, а на севере страны может выпасть небольшой снег. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +3 до +6 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -5 до -2 градусов.

Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна
Миронова: прошедшая зима в Молдове была самой теплой за весь срок наблюдений

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" опасности в связи с низкой водностью. В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая водность.

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Примерно такая же погода сохранится и в среду, 25 марта, синоптики обещают средний дневной максимум от +6 до +9, а в четверг - уже +11, +14. Ночью 26 марта температура воздуха составит  от -5 до 0 градусов. 

Праздники и народные приметы

В народе 24 марта отмечают День Евфимия. Считалось, что если холода заканчиваются к концу марта месяца, то следует ждать теплого лето. А еще поговаривали, что если в конце марта на поля набегут мыши, это предвестие неурожая.

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Тема:
Погода в Молдове (1054)

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