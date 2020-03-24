Погодные рекорды Молдовы 24 марта

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 24 марта на территории Молдовы зарегистрировали более десятилетия назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 2008 году в этот день воздух прогрелся до отметки +20,5 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 24 марта на территории Молдовы зафиксирован в 2013 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали -10,4 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями составила 30,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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