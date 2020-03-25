Холод скоро отступит, в Молдову возвращается весеннее тепло

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. В среду, 25 марта, в Молдове ожидается пасмурная погода с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +6 до +9 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -7 до -4 градусов.

Ветер — северо-восточный, порывистый. Его скорость составит от 6 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" опасности в связи с низкой водностью. В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая водность.

В четверг станет значительно теплее - уже +11, +14. В ночь с 26 на 27 марта ожидается от +1 до +4 градусов.

Народные приметы

В этот день православные христиане поминают Феофана Исповедника — византийского монаха, летописца. Он - почитаемый православной церковью в лике преподобного. Биография Феофана известна из жития, написанного патриархом Мефодием в IX веке, а также из его собственного произведения "Хронография". Преподобному приписывается дар чудотворения — исцеления болезней и изгнания бесов.

На Руси в этот день с утра выходили на улицу встречать весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снежный покров и оттаивает почва.

Особое внимание в этот день доставалось лошадям — первым помощникам крестьян. Считалось, что если на Феофана животное захворает, то будет нездорово все лето. Для защиты от болезней и сглаза лошадей водили к роднику и поили с серебра, то есть погружали в воду серебряную монету или кольцо.

С лошадьми было связано много поговорок и примет. Например, говорили: "У хорошего хозяина нет плохой лошади". Также подмечали: если лошадь трясет головой и закидывает ее кверху — к ненастью; если фыркает в дороге — к радостной встрече.

Наблюдали в этот день и за погодой. Туман на Феофана предвещал урожай льна, овса и конопли. Чтобы примета сбылась, люди выходили на улицу и угощали птиц — бросали им конопляные и льняные семена.

Волокно конопли раньше шло на изготовление шпагата, веревок, грубых тканей, а конопляное масло употребляли в пищу и использовали для малярных работ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK