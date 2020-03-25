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Весна в дендрарии: цветы распустились раньше времени.

Погодные рекорды Молдовы 25 марта

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1055)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200325/29645348/pogodnye-rekordy-moldovy-25-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 25 марта на территории Молдовы зарегистрировали сравнительно недавно - в 1990 году. 

Люди
© Sputnik / Miroslav Rotari
Самый точный прогноз погоды: в Молдове постепенно теплеет

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1990 году в этот день воздух прогрелся до отметки +22.5 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 25 марта на территории Молдовы зафиксирован более ста лет назад, в 1903 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали -10.8 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 33,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1055)

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